Полиция сообщила, какие рейды ждут водителей в марте

● 2–5 марта и 27–29марта – будут проходить рейды, во время которых водителей будут проверять на трезвость (это касается и велосипедистов и людей на самокатах).
● 6–12 марта – полиция будет проверять ремни безопасности и наличие специальных детских кресел).
● 14–16 марта – полиция будет проверять не занимаются ли водители деятельностью, не связанной с вождением (использование мобильных телефонов и т.д.).
– будет следить, нет ли случаев хулиганского вождения, обгона и других нарушений.
● 20–22 марта – будут проверять, останавливаются ли водители около пешеходных переходов.
● 23–25 марта – контроль велосипедистов и пешеходов (используют ли они в темное время светоотражатели, жилетки и т.д.).
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