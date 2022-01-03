1-4 января – проверка водителей на трезвость и степень наркотического опьянения.
6-7 января – проверка пешеходов в велосипедистов, в темное время суток будут проверять, используют ли они светоотражатели и светоотражающие жилеты.
10-13 января – проверка поведения водителей около нерегулируемых пешеходных переходов.
17-21 января – проверка водителей на предмет использования мобильных телефонов и занятия другими посторонними видами деятельности за рулем.
23-25 января – контроль на дорогах, выявление случаев опасного и хулиганского вождения, опасного маневрирования, обгона в запрещенных местах, пересечения перекрестков, нарушения сигналов светофора.
27-30 января – проверка водителей на трезвость и степень наркотического опьянения.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Утро в Литве выдалось кошмарным: падали люди, с дороги съехала машина дорожных служб
В понедельник утром в столице Литвы ситуация была...
Годовой результат: рейтинг правительства Литвы ухудшился вдвое (12)
В декабре 2020 года к власти в Литве пришло...
Коронавирус в Литве: 1208 новых случаев и 17 смертей
За минувшие сутки в Литве было выявлено 1208 новых...
В Литве бустерной дозой привилась лишь половина врачей: эти данные вызывают вопросы (23)
В Литве бустерной дозой привилась лишь половина...
Полиция сообщила, какие рейды ждут в январе
Литовская полиция сообщила, какие рейды водителей ждут...