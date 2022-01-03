Полиция сообщила, какие рейды ждут в январе

1-4 января – проверка водителей на трезвость и степень наркотического опьянения.

6-7 января – проверка пешеходов в велосипедистов, в темное время суток будут проверять, используют ли они светоотражатели и светоотражающие жилеты.

10-13 января – проверка поведения водителей около нерегулируемых пешеходных переходов.

17-21 января – проверка водителей на предмет использования мобильных телефонов и занятия другими посторонними видами деятельности за рулем.

23-25 января – контроль на дорогах, выявление случаев опасного и хулиганского вождения, опасного маневрирования, обгона в запрещенных местах, пересечения перекрестков, нарушения сигналов светофора.

27-30 января – проверка водителей на трезвость и степень наркотического опьянения.