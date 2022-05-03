Полиция сообщила, что ждет водителей в мае

▪ 1–3, 12–15 и 19–21 мая:

– Проверка велосипедистов (водителей электросамокатов) на предмет соблюдения ПДД.

▪ 4–10 мая:

– Проверка водителей машин, велосипедов и электросамокатов на трезвость и употребление наркотиков (Operation Alcohol & Drugs). Эта проверка проводится в рамках ROADPOL (European Roads Policing Network), ее осуществляет в разных странах Европы.

▪ 24–27 мая:

– Контроль водителей на предмет хулиганского вождения, опасного маневрирования и т.д.

– Контроль водителей на предмет занятия деятельностью, не связанной с вождением (использование телефона и т.д.). Правда, комиссариаты могут проводить дополнительные рейды на свое усмотрение.