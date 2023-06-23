Полиция сообщает: в праздничные выходные ждут рейды и проверки

Представители полиции информировали, что контрольные меры организуют регулярно, всю эту неделю проходила европейская акция ROADPOL. На праздничных выходных больше всего полицейских будет проверять водителей на трезвость.

Представители Литовской дорожной полиции сказали, что 24–26 diиюня будут проверять на трезвость всех водителей - не только автомобилистов, но и велосипедистов, водителей самокатов.

До 24 июня полиция будет проверять, как велосипедисты и водители самокатов ведут себя на дорогах.