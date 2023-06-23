23 июня 2023 г. 14:31

Полиция сообщает: в праздничные выходные ждут рейды и проверки

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Erika Venckutė

Вот-вот начнутся праздничные выходные, поэтому часть жителей Литвы уже с полудня в пятницу спешит покинуть крупные города и отметить самый длинный день в году за городом. Правда, полиция напоминает - на протяжении всех выходных дней ждут рейды и проверки.

Представители полиции информировали, что контрольные меры организуют регулярно, всю эту неделю проходила европейская акция ROADPOL. На праздничных выходных больше всего полицейских будет проверять водителей на трезвость.

Представители Литовской дорожной полиции сказали, что 24–26 diиюня будут проверять на трезвость всех водителей - не только автомобилистов, но и велосипедистов, водителей самокатов.

До 24 июня полиция будет проверять, как велосипедисты и водители самокатов ведут себя на дорогах.

Полиция информирует также, что комиссариаты разных округов также будут проводить разные рейды и проверки. Это значит, что на дороги выедут и полицейские автомобили без опознавательных знаков, нарушения могут фиксировать, не останавливая водителей.

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