Полиция сообщает, какие рейды ждут водителей в январе

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Erika Venckutė
Литовская полиция сообщает, что для обеспечения безопасного движения в январе проведет несколько рейдов, пишет портал madeinvilnius.lt.

На странице полиции в социальной сети Facebook сообщается, что 1–3, 7–9 и 14–16 января водителей будут проверять на трезвость (будут проверять также не находятся ли они в состоянии наркотического опьянения).

10–12, 17–19 и 26–28 января полиция будет проверять пешеходов и велосипедистов, выяснять, используют ли они отражатели света в темное время суток.

22–24 января полиция будет проводить рейд, выявляя случаи хулиганского и опасного вождения, маневрирования и обгона в запрещенных местах, при пересечении перекрестков и т.д.

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