01 августа 2023 г. 11:25

Полиция сообщает, какие рейды водителей ждут в августе

 
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ФОТО: Kauno aps. VPK
Полиция информирует, какие рейды водителей и других участников движения ждут в августе.

> 1–3 и 28–31 августа – будут проверять, останавливаются ли водители перед пешеходными переходами.

> 4–6 и 14–16 августа – будут проверять водителей на трезвость.

> 7–13 августа – будут проверять, не нарушают ли водители скоростной режим (инициатива европейской сети ROADPOL).

> 19–21 августа – проверка велосипедистов и водителей самокатов.

> 24–26 августа – будут выявлять случаи хулиганского и опасного вождения, маневрирования, запрещенного обгона, несоблюдения сигналов светофора.
– Кроме того, будут проверять, не занимаются ли водители за рулем посторонней деятельностью (телефоны и др).

Стоит иметь в виду, что окружные комиссариаты могут проводить и отдельные дополнительные рейды.

По предварительным данным, в январе-июле 2023 года полиция выявила больше 780 500 случаев нарушения ПДД, в их числе – 7221 случай нетрезвого вождения (32% - более 1,51 промилле).

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