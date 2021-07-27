Полиция сможет закрывать нелегальных мигрантов в КПЗ

В документе сказано, что за определенную деятельность (за которую грозит задержание) в местах проживания, мигрантов смогут закрывать в КПЗ на 48 часов.

Кроме того, нелегалов смогут закрывать в КПЗ по просьбе сотрудников Службы охраны госграницы, но не дольше чем на 15 суток.

Полиция отвечает за охрану нелегалов в КПЗ, за их питание и соблюдение других прав.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что пока ни один из нелегальных мигрантов в КПЗ не был доставлен.