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Полиция сможет закрывать нелегальных мигрантов в КПЗ – такое решение 26 июля приняла глава режима чрезвычайной ситуации в Литве министр внутренних дел Агне Билотайте.
Полиция сможет закрывать нелегальных мигрантов в КПЗ
© DELFI / Domantas Pipas

В документе сказано, что за определенную деятельность (за которую грозит задержание) в местах проживания, мигрантов смогут закрывать в КПЗ на 48 часов.

Кроме того, нелегалов смогут закрывать в КПЗ по просьбе сотрудников Службы охраны госграницы, но не дольше чем на 15 суток.

Полиция отвечает за охрану нелегалов в КПЗ, за их питание и соблюдение других прав.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что пока ни один из нелегальных мигрантов в КПЗ не был доставлен.

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