Полиция, шум и стуки по ночам – с такой обстановкой вынуждена мириться жительница престижного вильнюсского района

В редакцию Delfi обратилась жительница одного из престижных районов столицы, которая в течение некоторого времени не может спокойно жить из-за того, что в ее доме есть социальная квартира.
"Я поселилась здесь несколько лет назад, тогда все было в порядке. Именно престижность микрорайона и окружение обусловили мой выбор. Сначала время от времени слышались только крики в подъезде. Но я не обращала внимания, ведь всякое бывает", – рассказала собеседница.
Однако со временем появился шум, скандалы, в одну из квартир зачастила полиция. Женщина выяснила, что речь идет о жителях социальной квартиры.
"Бывает такое, что наступает абсолютная тишина, но никогда не знаешь, когда ночью начнутся стуки и крики, иногда и в 2 часа ночи, визиты полиции. В это трудно поверить: в подъезде разбрасывают мусор, разные вещи, рисуют на стенах. Но я еще из тех соседей, кто относится терпимо. Я не знаю, может, это наша национальная особенность, поэтому мы ничего не говорим, чтобы не связываться с проблемами. Кажется порой, что я живу в каком-то общежитии", – сказала собеседница.
По ее словам, она не ожидала, что в доме рядом с центром может быть социальная квартира.
Координатор муниципальной компании Vilniaus miesto būstas Гражина Петрушаускене сказала, что сейчас в Вильнюсе есть 1262 социальные квартиры, в них живут 3066 человек.
По словам собеседницы, сколько единиц нового социального жилья купят, зависит от тог, сколько квартир муниципалитету удастся продать квартир со статусом муниципальных их арендаторам, у которых есть на это право. Вырученные от продажи этих квартир деньги и идут на покупку нового жилья.
"Сейчас расширение базы социального жилья возможно только на средства муниципального бюджета", – пояснила Петрушаускене.
По ее словам, покупка социального жилья проводится в соответствии с соответствующим решением горсовета муниципалитета. В документе указана допустимая стоимость квадратного метра полезной площади, которая зависит от времени постройки жилья.
По словам Петрушаускене, покупают разное жилье в домах, построенных с 1960 года до совсем новых, поэтому цена может быть от 2375 до 3250 евро за 1 кв. м.
По ее словам, в центральных районах города социальное жилье осталось с давних времен.
"Новые квартиры муниципалитет покупает в разных районах города, где это позволяет рыночная цена", – сказала специалист.
По ее словам, раньше выделялись такие квартиры, которые были свободными, а сейчас действует новый порядок - получатели социального жилья могут выбирать район и этаж. Такое решение было принято, поскольку есть такие люди, которые большую часть жизни прожили в одном районе, там прошла их жизнь, дети ходят в школы и детские сады, там они сами работают, живут их родители и т.д.
"Этаж разрешили выбирать, потому что есть люди со слабым здоровьем или инвалиды, которым тяжело было бы ходить, например, на 4 этаж без лифта", – объяснила Петрушаускене.
Она сказала, что большая часть социальных семей - приличные, но бывают и люди другого типа.
"Их немного, всего несколько процентов, но, к сожалению, о таких историях говорят больше всего, а приличные семьи даже не замечают", – сказала специалист.
По ее словам, специалисты Vilniaus miesto būstas регулярно проверяют жителей социального жилья. Она не скрывает, что иногда с жалобами обращаются и соседи. Специалисты реагируют на жалобы, чаще проводят проверки, контактируют с полицией.
"В крайних случаях, когда ничто не помогает, таких жителей выселяют", – заверила Петрушаускене.
Договор об аренде социальной квартиры расторгают, если:
жители получают или покупают собственное жилье, за исключением случаев, когда полезная площадь на одного человека меньше 10 кв. м (или 14 кв. м, если в семье есть инвалид) или если своя квартира изношена больше чем на 60%);
стоимость декларированного жителем имущества или доходы превышает установленные размеры на 35% или 50% (если человек одинок; если он инвалид или в семье есть инвалид, если мать или отец один воспитывает детей);
если жители уезжают жить в другой муниципалитет или другую страну и там декларируют место жительства;
если по истечении календарного года до 1 мая следующего (или по важным причинам до 1 июня) они не подали декларацию об имуществе;
если за социальное жилье есть задолженность больше чем за 6 месяцев и жители жилья не идут на контакт со службами;
если социальное жилье используется не по назначению.