Полиция решает, начинать ли проверку из-за смерти мужчины в скорой во время саммита НАТО

"В то время дорога была перекрыта, по ней должны были ехать кортежи. Пропуск автомобиля в закрытую зону представляет реальную угрозу для водителя автомобиля, пассажиров и для кортежа", – заявил порталу представитель полиции Рамунас Матонис, отметив, что в настоящее время Департамент полиции проводит процедуру уточнения обстоятельств, после чего будет принято решение о наличии или отсутствии оснований для начала служебной проверки.