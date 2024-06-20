2024.06.20 13:39

Полиция разыскивает участника конфликта, зафиксированного во время шествия ЛГБТ

 
ru.DELFI.lt
Ieškomas galimai LGBTIQ eitynių dalyvis
Ieškomas galimai LGBTIQ eitynių dalyvis
ФОТО: Vilniaus policijaDelfi montažas

Столичная полиция обращается за помощью к обществу. Просит помочь выяснить личность мужчины на фотографии. Сообщается, что расследуют нарушение общественного порядка.

По данным полиции, 8 июня, в 16.10 ч., в Вильнюсе, на Кафедральной площади, во время мирной акции протеста, организованной Литовским союзом семей и Христианским союзом, произошел конфликт между членом Литовского союза семей и, вероятно, участником шествия ЛГБТ.

Участник шествия ЛГБТ подозревается в том, что он наглым поведением, угрозами, насмешками демонстрировал неуважение к участникам акции протеста и окружающим людям, так он нарушил общественный порядок и спокойствие.

Кроме того, 8 июня, в 17 ч., тот же, возможно, участник шествия ЛГБТ в сквере Одминю стал зачинщиком драки, когда ехавший на велосипеде мужчина поднял с дороги радужный флаг.

Полиция просит общество о помощи – всех, кто опознал пострадавшего во время конфликта мужчину, просьба связаться со следователем Марияном Собеским, по номеру +370 610 76902, эл. п. marian.sobieski@policija.lt, следователем Гражиной Гайгалене по номеру +370 614 98581, эл. п. grazina.gaigaliene@policija.lt или по номеру 112.

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