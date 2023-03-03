Полиция разыскивает подозреваемого, исписавшего автомобиль в Вильнюсе

В среду утром (1 марта) жительница Вильнюса вышла во двор и увидела красную надпись kurva на машине, шины были порезаны.
Полиция информировала, что сообщение об этом поступило 1 марта, около 8 ч. Машина Mercedes Benz стояла на улице Львово, в Вильнюсе.
Нанесен ущерб на сумму около 1000 евро.
Начато расследование по факту порчи чужого имущества.
В пятницу представитель ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала Delfi, что такие случаи фиксируются нечасто.
По ее словам, иногда машины обливают краской, царапают, но крайне редко на них пишут бранные слова. Сообщается, что подозреваемый пока не найден. Полиция подробности по этому делу не сообщает.
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