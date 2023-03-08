Эту информацию журналистам LRT 7 марта подтвердил глава 5-го комиссариата Вильнюсской полиции Повилас Ревуцкас.
"Когда соберут достаточно доказательств о вине лица, его вызовут в полицию и составят протокол об административном правонарушении", – сказал Ревуцкас.
"В таких случаях очень важны как видеоматериалы, так и фотографии, свидетельства очевидцев", – продолжил он.
Сообщается, что подозреваемый еще не выявлен. Когда удастся идентифицировать нарушителя, его привлекут к ответственности. Подозреваемому грозит штраф до 700 евро.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Сравнение цен на сливочное масло: в Литве в 2-3 раза дороже, чем за границей
Литовцы увидели литовское сливочное масло в одном...
В перформансе по случаю 8 марта в Вильнюсе приняли участие и сбежавшие из России активистки Pussy Riot
В среду в полдень в столице Литвы , на площади имени...
В Литве дан старт декларации доходов жителей
8 марта в Литве начинается декларация доходов за 2022...
Эфир Delfi: ВКЛ в идеологическом дискурсе белорусского режима
Выпуске новостей и круглый стол " ВКЛ в идеологическом...
Рейтинги: желающих видеть Науседу на посту президента Литвы еще один срок стало больше
Как свидетельствует проведенный "Baltijos tyrimai" январский...