Эту информацию журналистам LRT 7 марта подтвердил глава 5-го комиссариата Вильнюсской полиции Повилас Ревуцкас.

"Когда соберут достаточно доказательств о вине лица, его вызовут в полицию и составят протокол об административном правонарушении", – сказал Ревуцкас.

"В таких случаях очень важны как видеоматериалы, так и фотографии, свидетельства очевидцев", – продолжил он.

Сообщается, что подозреваемый еще не выявлен. Когда удастся идентифицировать нарушителя, его привлекут к ответственности. Подозреваемому грозит штраф до 700 евро.