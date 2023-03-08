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Вильнюсская полиция ведет расследование и разыскивает подозреваемого, демонстрировавшего запрещенную в Литве символику (символ войны в Украине - букву Z), на концерте российского рэпера Моргенштерна.
Morgenshterno koncertas Vilniuje
Morgenshterno koncertas Vilniuje
© Soc. tinklai

Эту информацию журналистам LRT 7 марта подтвердил глава 5-го комиссариата Вильнюсской полиции Повилас Ревуцкас.

"Когда соберут достаточно доказательств о вине лица, его вызовут в полицию и составят протокол об административном правонарушении", – сказал Ревуцкас.

"В таких случаях очень важны как видеоматериалы, так и фотографии, свидетельства очевидцев", – продолжил он.

Сообщается, что подозреваемый еще не выявлен. Когда удастся идентифицировать нарушителя, его привлекут к ответственности. Подозреваемому грозит штраф до 700 евро.

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