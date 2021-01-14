Полиция расследует возможные нарушения во время похорон врача шилальской больницы

Во время карантина на похоронах могут присутствовать не больше 10 человек, однако местные жители говорят, что в данном случае их было около 50: "Я не считала, но больше 50 точно было. – Минимум 50? – Нет, все же больше, около 70".

Когда такая информация попала в общественное пространство, полиция занялась расследованием.

"Мы об этом узнали только вчера, - сказал глава полиции Аудрюс Лукошюс. - Поэтому мы взяли инициативу на себя и выясняем, было ли нарушение".

Представители муниципалитета сказали, что покойный был очень уважаемым человеком, но никто не думал, что на похороны придет столько людей.

"Я не могу сказать, сколько было людей, – сказал заместитель мэра Шилальского района Тадас Барткус. – Я оцениваю ситуацию отрицательно, думаю, что правила должны соблюдать все".

Представители местной власти признали, что и они были на похоронах.

"Я лично в тот вечер ездил, чтобы отдать дань памяти этого человека, – сказал Барткус. – Мы ездили, поскольку людей было много, пришлось стоять в очереди. Действует ограничение, надо было дождаться, когда в зале будет не больше 10 человек".

Люди говорят, что гроб с останками заносили и в храм.