Полиция расследует скандальную историю – мужчина вел съемку под юбками у женщин

По данным портала15min, несколько недель назад в одном магазине мужчина засовывал женщинам под юбки пакет, в котором был телефон с включенной видеокамерой. Одна женщина заметила это и обратилась к охранникам. Был задержан Микелёнис.
Delfi обратился за комментарием в Каунасскую полицию, там подтвердили этот факт.
„30 июня, в 16.20 ч. было получено сообщение о том, что в Каунасе, в магазине на шоссе Вейверю, мужчина снимает женщин под юбками. Выясняются обстоятельства происшествия, оценивают действия гражданина Н.М. (1971 г.р.).
8 июля было начато расследование по 1 ч. 167 ст. УК ЛР (незаконный сбор информации о жизни частного лица). Обвинения пока никому не предъявлены.
За такое нарушение грозят общественные работы, штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 3 лет“, - сказала представитель Каунасской полиции Одета Вайткявичене.
Сам Микелёнис сказал, что произошло недоразумение, он находится в отпуске и ничего комментировать не будет.