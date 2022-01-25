Полиция расследует невероятные аферы: люди платят наркоманам за то, чтобы они за них привились от Covid-19

Полиция уже сообщала о нескольких расследованиях подкупа медработников за фиктивную запись о вакцинации в системе.

Однако редакция Delfi получила информацию о другом незаконном способе получения "паспорта возможностей" – якобы за денежное вознаграждение наркозависимые люди должны были идти и прививаться за другого человека. За такую "услугу" платили по несколько сотен евро, а наркоманы якобы делали по несколько прививок.

Чтобы проверить эту информацию, журналист Delfi обратился к пресс-секретарю Департамента полиции Рамунасу Матонису, который подтвердил, что одно такое расследование проводят.

"Женщина стоит на учете в Наркологическом центре. Когда она ходила в Вильнюсе по ул. Соду, к ней подъехал молодой человек на машине и предложил привиться за деньги за другого человека. Она сделала это, привилась, предъявив документы другого человека", - рассказал Матонис.

Расследование в связи с предоставлением ложной информации ради получения документа было начато 18 ноября 2021 г. За такое нарушение грозит штраф, общественные работы, арест или лишение свободы на срок до 6 лет.

Представитель ГКП Вильнюсского округа Юлия Самароковская информировала, что только в столице проводят 3 таких расследования, последнее было начато 28 декабря.

Во всех случаях подозреваемые установлены.

Ранее сообщалось, что 4 медработника в поликлинике Новой Вильни брали по 200-300 евро за фиктивную запись о вакцинации. Такой "услугой" воспользовались как минимум 200 человек.

В торговле записями о вакцинации подозревают и работницу Таурагской больницы.

В этих случаях расследуют взяточничество, торговлю влиянием, подкуп и злоупотребление положением.

Глава столичной полиции Саулюс Гагас, представляя эти данные, указал, что такие действия могут искажать статистику - люди, которые скончались и по документам были привиты, на самом деле могли быть не привиты.