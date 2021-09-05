aA
Каунасская полиция сообщает о расследованиях в связи с разжиганием розни и физическим насилием против участников Kaunas Pride.
Полиция расследует факты разжигания розни против участников Kaunas Pride
© DELFI / Orestas Gurevičius

Полиция Каунасского округа сообщает, что в 12.30 ч. в Каунасе, на площади Независимости, мужчина 1986 г.р., обращаясь к другим лицам и снимая их, оскорблял их, насмехался над ними, нецензурно выражался, поощряя ненависть.

Начато расследование по факту разжигания розни против группы лиц или лица из-за сексуальной ориентации, убеждений или взглядов. За такое нарушение грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Статьи по теме:
Настроение участвовавшей в марше Kaunas Pride Армонайте не испортило даже брошенное в нее яйцо  (80)
Предупреждения от полиции из-за подстрекательства к насилию перед Kaunas Pride получили 15 человек  (8)

Полиция также расследует инцидент, который произошел после шествия, в 15.00 ч., на ул. Кястучё, во время которого молодому человеку 2001 г.р. в капюшон засунули дымовую шашку, а другого мужчину 1994 г.р., который шел с ним, ударили.

Задержан подозреваемый 1992 г.р.

всего полиция начала 5 расследований в связи с инцидентами на шествии Kaunas Pride.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Kaunas Pride закончился: 18 человек были доставлены в отделения полиции совершено нападение на группу людей, понадобилась помощь медиков (314)

Впервые в истории Каунаса проходит марш представителей...

Каунасская мэрия: Каунас согласует маршрут шествия, однако суд берет на себя часть ответственности (15)

Каунасское самоуправление согласует маршрут...

TOP новостей

Представители работодателей в Литве опасаются, что после 13 сентября остановится работа некоторых компаний (96)

С 13 сентября в Литве вступает в силу ряд ограничений...

Минздрав Литвы пояснил, как осенью будут предоставлять услуги в банях (14)

Представители Минздрава Литвы указали, что баня - это...

Известные люди вспоминают легенду Вильнюса Розочку (42)

В субботу, 4 сентября, в Литве сообщили о смерти хорошо...

Мозги в отпуске (120)

Мозги уехали в отпуск, прихватив с собой чемоданы....

Полиция расследует факты разжигания розни против участников Kaunas Pride (21)

Каунасская полиция сообщает о расследованиях в связи с...