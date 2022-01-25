Полиция расследует 10 случаев нарушения общественного порядка и правил собрания 13 января

6 расследований связаны с нарушением правил собрания и других мероприятий, 4 – связаны с нарушением общественного порядка.

В отношении организатора акции протеста начато расследование, связанное с тем, что он не обеспечил соблюдением норм закона о собраниях – не соблюдалось установленное расстояние от парламента, а также не соблюдали правила норм морали и этики.