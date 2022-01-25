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Полицейские ГКП Вильнюсского округа пересмотрели полученные видеоматериалы и оценили все данные, после чего проводят 10 расследований, связанных с нарушением порядка и правил собрания, которые были допущены участниками акции протеста 13 января.
Полиция расследует 10 случаев нарушения общественного порядка и правил собрания 13 января
© DELFI / Josvydas Elinskas

6 расследований связаны с нарушением правил собрания и других мероприятий, 4 – связаны с нарушением общественного порядка.

В отношении организатора акции протеста начато расследование, связанное с тем, что он не обеспечил соблюдением норм закона о собраниях – не соблюдалось установленное расстояние от парламента, а также не соблюдали правила норм морали и этики.

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