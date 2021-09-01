Полиция рассказала, каким группам водителей будет больше внимания уделять в сентябре

Представители Литовской дорожной полиции сказали Delfi, что 1-4 сентября больше всего внимания будут уделять пешеходам и велосипедистам. Кроме того, будут наблюдать за тем, как в темное время используют светоотражатели и специальные жилеты.

6-11 сентября будут следить за грубыми нарушениями ПДД. Больше всего внимания будут уделять хулиганскому и опасному вождению, маневрированию, обгону в запрещенных местах, пересечению перекрестков, выполнению правил на переходах со светофорами.

Кроме того, 6-10 полиция будет внимательно следить за тем, что водители делают, находясь за рулем: будут обращать внимание на деятельность несвязанную с вождением, в основном - не пользуются ли водители мобильными телефонами.

Кроме того, полиция будет следить, пропускают ли водители пешеходов и велосипедистов.

16-22 сентября пройдут Дни безопасного движения, особое внимание будет уделяться всем участникам движения, будут обращать внимание на самые распространенные нарушения ПДД.

23-25 сентября будет усилен контроль велосипедистов и водителей электросамокатов. Полиция будет проверять, есть ли у велосипедистов и водителей самокатов шлемы, отражатели, жилеты и пр.

Весь сентябрь будет усилен контроль около школ и детских садов. Будут проверять, пропускают ли водители пешеходов.