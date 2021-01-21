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20 января правительство это значит, что одинокие люди или люди, нуждающиеся в уходе, могут общаться с другим домашним хозяйством, однако все эти люди не могут контактировать с третьими людьми. Пресс-секретарь Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис рассказал Delfi, как полиция дальше будет контролировать сообщение между муниципалитетами.
Kontrolės postai Kaune
Kontrolės postai Kaune
© DELFI / Nerijus Povilaitis

По его словам, разрешение "социальных пузырей" - это "своеобразное освобождение передвижения между муниципалитетами".

"Мы и впредь будем апеллировать к сознательности и ответственности людей. Контроль сохранится, хотя мы понимаем, что делать это будет сложнее. Если появится подозрение, полиция оставляет за собой право тщательнее проверить версию, представленную человеком о документы, если выяснится, что человек солгал, его ждет наказание", – сказал Delfi Матонис.

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Он подчеркнул, что отныне полиция больше времени будет уделять нарушению самоизоляции и правильному использованию защитных средств.

Когда ввели ограничение на движение между муниципалитетами, у некоторых жителей возникли проблемы – как позаботиться о пожилых родителях, живущих в другом районе? "Социальные пузыри", если у людей нет других контактов, должны в этом помочь.

После заседания правительства в среду декан Литовского университета медицинских наук Рамуне Каледене сказала, что это изменение коснется множества домашних хозяйств.

"Только представьте себе, сколько одиноких людей в Литве. Это не всегда старые люди. Это люди разных возрастных групп", – сказала она.

Профессор сказала, что любое послабление приводит к риску, но важно, чтобы люди проявляли сознательность и соблюдали правила.

"Мы надеемся, что люди останутся сознательными и в этих "пузырях поддержки". Участники таких пузырей не должны контактировать с третьими лицами", – сказала Каледене.

Эксперт отметила, что участники таких пузырей могут пересекать границы муниципалитетов.

"Мы рекомендовали открыть границы для таких людей. Этот вопрос должны решить и технически", – сказала Каледене.

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