Полиция распространила обращение к жителям: давайте сделаем то, о чем просят украинцы

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Литовская полиция в субботу в социальной сети фейсбук обратилась к жителям Литвы.
Renatas Požėla
Renatas Požėla
© DELFI / Josvydas Elinskas

Полиция заметила, что дети украинских беженцев очень чувствительны к шуму, поскольку столкнулись с ним во время войны. Поэтому генеральный комиссар Ренатас Пожела обратился к жителям со следующей просьбой.

"Внимание, у полиции есть просьба! Полицейские, которые работают в центрах регистрации беженцев, заметили, что дети беженцев очень чувствительны к звукам взлетающих и совершающих посадку самолетов, фейерверкам, взрывам и другим звукам, напоминающим о войне.

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Я вижу, как дети вздрагивают и съеживаются, когда слышат такие звуки, поэтому прошу жителей в этот период отказаться от фейерверков во время личных праздников", - сказал Пожела.

"Давайте сделаем то, о чем просят украинцы. Это ведь так просто", - отмечено в обращении комиссара.

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