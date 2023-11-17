Полиция провела в Вильнюсе необычный рейд, были наказаны 9 водителей

Специалисты указали, что от качества шин зависит безопасность – чем больше изношены шины, тем хуже их качества. Если глубина протектора недостаточная, то ухудшается сцепка шины с поверхностью дороги. Измерение глубины протектора - один из основных способов для выяснения, пригодны ли шины для дальнейшего использования. Специалисты рекомендуют водителям самим регулярно проверять глубину протектора и менять шины.