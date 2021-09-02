aA
Департамент полиции Литвы провел специальные учения для подготовки к митингам 4 сентября в Каунасе и 10 сентября в Вильнюсе.
Policija ragina susilaikyti nuo dalyvavimo neteisėtuose susirinkimuose
Policija ragina susilaikyti nuo dalyvavimo neteisėtuose susirinkimuose
© DELFI

Полиция проанализировала ситуацию и еще раз акцентировала, что около парламента тысячи людей не могут собираться, поскольку митингующие не могут приближаться к зданию ближе чем на 75 м (представлена визуализация территории), для этого там просто-напросто нет места.

Полиция напоминает, что за участие и организацию несанкционированных митингов грозят санкции. Штраф за нарушение закона о собраниях составляет 600 евро, кроме того, человеку могут запретить посещать мероприятия в публичных местах на срок от 1 до 18 месяцев.

Статьи по теме:
Союз семей обжаловал решение муниципалитета в суде  (5)
Орлаускас: решение муниципалитета обжалуют, митинг состоится  (61)

Полиция следит за информацией в публичном пространстве и делает все возможное для пресечения угроз и разжигания розни, несколько человек уже получили предупреждения.

Каунасская полиция предупредила и организаторов митинга 4 сентября, на проведение которого муниципалитет не дал разрешения.

В регионах полиция должна принципиально реагировать на сообщения представителей СМИ о возможных выпадах в редакциях.

Кроме того, полиция намерена в ходе подготовки ограничивать доступ в город или его часть, обществу будет предоставлена вся необходимая информация.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Вильнюсский муниципалитет не выдал разрешение на митинг 10 сентября (280)

Вильнюсский муниципалитет не выдал разрешение на...

Министр экономики о требованиях Союза семей: новую власть можно выбрать на выборах (55)

Председатель Партии свободы Аушрине Армонайте...

Глава Союза семей: не связывайте нас с движением против вакцинации (34)

В минувший понедельник организаторы митинга, который...

TOP новостей

Как литовская молодежь праздновала 1 сентября: еще больше посетителей в барах ожидается в выходные (8)

В среду в ресторанах и кафе Вильнюса было много...

Пограничники представили видео, на котором белорусы гонят нелегалов через границу (65)

Литовские пограничники поделились видео, на котором...

В Литве хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% взрослого населения (15)

За минувшие сутки в Литве от коронавируса привились 9972...

Полиция просит жителей воздержаться от участия в несанкционированных собраниях: штраф 600 евро (31)

Департамент полиции Литвы провел специальные учения...

Организаторы сентябрьского митинга: нам надо собрать 50 000 человек, а далее все запланировано (29)

Несмотря на то, что Вильнюсский муниципалитет не выдал...