Полиция проанализировала ситуацию и еще раз акцентировала, что около парламента тысячи людей не могут собираться, поскольку митингующие не могут приближаться к зданию ближе чем на 75 м (представлена визуализация территории), для этого там просто-напросто нет места.
Полиция напоминает, что за участие и организацию несанкционированных митингов грозят санкции. Штраф за нарушение закона о собраниях составляет 600 евро, кроме того, человеку могут запретить посещать мероприятия в публичных местах на срок от 1 до 18 месяцев.
Полиция следит за информацией в публичном пространстве и делает все возможное для пресечения угроз и разжигания розни, несколько человек уже получили предупреждения.
Каунасская полиция предупредила и организаторов митинга 4 сентября, на проведение которого муниципалитет не дал разрешения.
В регионах полиция должна принципиально реагировать на сообщения представителей СМИ о возможных выпадах в редакциях.
Кроме того, полиция намерена в ходе подготовки ограничивать доступ в город или его часть, обществу будет предоставлена вся необходимая информация.
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