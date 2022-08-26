Полиция просит откликнуться очевидцев ДТП в Каунасе, во время которого был сбит ребенок

Сообщалось, что 23 августа, около 11.15 ч., автомобиль Ford Focus в Каунасе, на ул. Й.Жямгулё (ехал со стороны проспекта Саванорю в сторону аллеи Й.Басанавичюса) у дома номер 9 сбил малолетнего ребенка.

Delfi напоминает, что был сбит двухлетний мальчик, который после удара оказался под другим автомобилем.

Женщина, которая была на месте происшествия, сказала, что мать ребенка появилась на месте происшествия позже, когда уже ДТП произошло.

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Ребенка из-под машины достали собравшиеся люди и передали в руки врачей. Его сразу же увезли в больницу. Сообщается, что малыш находится в тяжелом состоянии. По просьбе родителей ребенка, больница не может подробно комментировать его состояние.

Водитель, сбивший ребенка, был трезвым.

Полиция обращается за помощью к очевидцам ДТП и водителям, которые в то время могли проезжать рядом с этим местом. Просьба поделиться информацией или видео с видеорегистратора.

Просьба звонить по номерам 8 700 64470; 8 608 93766 или писать на эл. п. nerijus.korzeniauskas@policija.lt.