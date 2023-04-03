Полиция предупреждает: ждут рейды, нарушители не скроются

В апреле ждут следующие рейды:
3–6 апреля: будут выявлять случаи опасного движения и маневрирования, обгона в запрещенных местах, контроль за пересечением перекрестков. Кроме того, будут следить, не занимаются ли водители за рулем посторонней деятельностью.
9–11 и 15–17 апреля: проверка водителей на трезвость (это коснется и автомобилистов и велосипедистов и водителей самокатов).
17–23 апреля: контроль скорости на дорогах (Operation Speed).
24–26 апреля: полиция будет проверять, пропускают ли водители пешеходов на нерегулируемых перекрестках.
27–30 апреля: полиция будет проверять водителей велосипедов, электросамокатов и автомобилей (выполняют ли они требования VIII раздела ПДД).
Полиция отмечает, что региональные ГПК на своих территориях могут проводить и дополнительные рейды.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Саммит НАТО в Вильнюсе доставит немало хлопот: будет закрыт Старый город
Около 5000 гостей из разных делегаций приедут 11-12 июля на...
Эфир Delfi: подрыв Z-блогера и медиапотребление BY – что белорусы думают о ядерном оружии?
В России объявлено о задержании Дарьи Треповой, которую...
Литва ответила на вопрос, что было бы, если бы приехал Путин: рука не дрогнет
Литовские министерства утверждают, что если бы в нашу...
Задержана подозреваемая в организации взрыва в Петербурге
Следственный комитет России сообщил о задержании...
Советник: президент, вероятно, наложит вето на закон о введении ограничений для граждан России и Беларуси
По словам старшего советника президента Литвы Гитанаса...