Полиция предупреждает водителей о рейдах, которые проведут в марте

1–2 марта проверка пешеходов и велосипедистов на наличие отражателей и жилетов в темное время суток.

4–6 марта проверка водителей, выявление случаев хулиганского и опасного поведения на дорогах, обгона в запрещенных местах, не соблюдения сигналов светофора.

8–10 и 28–30 марта проверка водителей на трезвость.

11–17 марта выявление случаев, когда водители занимаются посторонними делами (используют смартфоны и мобильные телефоны и др), проверка использования ремня безопасности, специальных кресел для детей, проверка инициирована ROADPOL (angl. European Roads Policing Network).

19–22 марта проверка водителей у нерегулируемых пешеходных переходов, будут проверять, пропускают ли они пешеходов.

Окружные комиссариаты по своей инициативе могут проводить на своей территории и другие проверки и рейды.