Полиция предупреждает водителей о мошенниках на дорогах: когда останавливаться, а когда звать на помощь

Полицейские бывают в форме и останавливают машины следующими способами:

дают сигнал с помощью жезла,

или машут жезлом с красным круглым отражателем в центре белого круга,

или используют громкоговоритель, требуя остановиться.

Кроме того, могут использовать сигнальные огни полицейской машины и табло на нем с надписью STOP POLICIJA или STOP.

В темное время суток на полицейском должна быть униформа со светоотражающим жилетом (на рукавах также должны быть светоотражающие элементы). В патрульном экипаже должно быть не меньше двух полицейских, автомобиль - с обозначениями полиции, красно-синие огни на машине должны быть включены.

ВНИМАНИЕ! В темное время суток полицейские (по рекомендациям) ставят свои автомобили на освещенных участках дороги.

Что делать, если у вас есть подозрение, что вас останавливает не полиция:

Не останавливайтесь.

Немедленно звоните по номеру 112.

Информируйте оператора о возникших у вас подозрениях, укажите место и направление движения.

Слушайте указания оператора.

Когда звоните, не забывайте о правилах - если вы в машине не один, пусть по номеру 112 звонит пассажир.