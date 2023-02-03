Полицейские бывают в форме и останавливают машины следующими способами:
дают сигнал с помощью жезла,
или машут жезлом с красным круглым отражателем в центре белого круга,
или используют громкоговоритель, требуя остановиться.
Кроме того, могут использовать сигнальные огни полицейской машины и табло на нем с надписью STOP POLICIJA или STOP.
В темное время суток на полицейском должна быть униформа со светоотражающим жилетом (на рукавах также должны быть светоотражающие элементы). В патрульном экипаже должно быть не меньше двух полицейских, автомобиль - с обозначениями полиции, красно-синие огни на машине должны быть включены.
ВНИМАНИЕ! В темное время суток полицейские (по рекомендациям) ставят свои автомобили на освещенных участках дороги.
Что делать, если у вас есть подозрение, что вас останавливает не полиция:
Не останавливайтесь.
Немедленно звоните по номеру 112.
Информируйте оператора о возникших у вас подозрениях, укажите место и направление движения.
Слушайте указания оператора.
Когда звоните, не забывайте о правилах - если вы в машине не один, пусть по номеру 112 звонит пассажир.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Скандал в Литовской полиции: полицейских обвиняют в торговле кокаином и других преступлениях
Уволенный со службы криминалист Альгимантас...
Эфир Delfi: итоги недели с политическим обозревателем Витаутасом Бруверисом
Сразу после выпуска новостей итоги уходящей недели...
Литва собрала больше 5 миллионов евро на радары для Украины
Сегодня с 8 до 9 часов удваивался каждый евро, собранный...
Полиция предупреждает водителей о мошенниках на дорогах: когда останавливаться, а когда звать на помощь
Полиция Литвы информирует, что редко, но бывают...
В Вильнюсе ухудшилась доступность жилья: семья со средними доходами может купить жилье за 6 лет
Специалисты отмечают, что компании уменьшают площадь...