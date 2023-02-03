Полиция предупреждает водителей о мошенниках на дорогах: когда останавливаться, а когда звать на помощь

aA
Полиция Литвы информирует, что редко, но бывают ситуации, когда мошенники пытаются выдать себя за полицейских и останавливают машины. О чем надо помнить, чтобы избежать неприятностей?
Policija
Policija
© Policija

Полицейские бывают в форме и останавливают машины следующими способами:

дают сигнал с помощью жезла,
или машут жезлом с красным круглым отражателем в центре белого круга,
или используют громкоговоритель, требуя остановиться.

Кроме того, могут использовать сигнальные огни полицейской машины и табло на нем с надписью STOP POLICIJA или STOP.

В темное время суток на полицейском должна быть униформа со светоотражающим жилетом (на рукавах также должны быть светоотражающие элементы). В патрульном экипаже должно быть не меньше двух полицейских, автомобиль - с обозначениями полиции, красно-синие огни на машине должны быть включены.
ВНИМАНИЕ! В темное время суток полицейские (по рекомендациям) ставят свои автомобили на освещенных участках дороги.

Что делать, если у вас есть подозрение, что вас останавливает не полиция:

Не останавливайтесь.
Немедленно звоните по номеру 112.
Информируйте оператора о возникших у вас подозрениях, укажите место и направление движения.
Слушайте указания оператора.

Когда звоните, не забывайте о правилах - если вы в машине не один, пусть по номеру 112 звонит пассажир.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Edgaras Dereškevičius, Algimantas Martinkus

Скандал в Литовской полиции: полицейских обвиняют в торговле кокаином и других преступлениях

Уволенный со службы криминалист Альгимантас...

Эфир Delfi: итоги недели с политическим обозревателем Витаутасом Бруверисом

Сразу после выпуска новостей итоги уходящей недели...

Литва собрала больше 5 миллионов евро на радары для Украины

Сегодня с 8 до 9 часов удваивался каждый евро, собранный...

Полиция предупреждает водителей о мошенниках на дорогах: когда останавливаться, а когда звать на помощь

Полиция Литвы информирует, что редко, но бывают...

В Вильнюсе ухудшилась доступность жилья: семья со средними доходами может купить жилье за 6 лет

Специалисты отмечают, что компании уменьшают площадь...