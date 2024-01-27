Полиция предупреждает: участились случаи мошенничества при покупке товаров по интернету

Жительница Мажейкяй на платформе Vinted в интернете нашла объявление о продаже сумочки SaintLaurent за 500 евро (реальная цена такого товара - несколько тысяч евро). Женщина сразу же перевела деньги продавцу, но сумочку так и не получила. Женщина сначала терпеливо ждала, потом верила словам продавца о том, что посылка где-то затерялась и пропала.

Затем были обещания вернуть деньги, разные причины, по которым сделать это не удавалось. Только спустя несколько месяцев женщина поняла, что имеет дело с мошенниками и обратилась в полицию.

По данным полиции Шяуляйского округа, это не единичный такой случай, когда в руки мошенников попадают покупатели на платформе Vinted.

Есть и другие порталы с объявлениями, на которых "работают" мошенники, предлагая товары по привлекательным ценам.

За две последних недели полиция Шяуляйского и Тельшяйского округа получила 6 сообщений о том, что люди не получили купленные по интернету товары и не смогли вернуть деньги.