Полиция предупреждает: участились случаи мошенничества при покупке товаров по интернету

Жительница Мажейкяй на платформе Vinted в интернете нашла объявление о продаже сумочки SaintLaurent за 500 евро (реальная цена такого товара - несколько тысяч евро). Женщина сразу же перевела деньги продавцу, но сумочку так и не получила. Женщина сначала терпеливо ждала, потом верила словам продавца о том, что посылка где-то затерялась и пропала.
Затем были обещания вернуть деньги, разные причины, по которым сделать это не удавалось. Только спустя несколько месяцев женщина поняла, что имеет дело с мошенниками и обратилась в полицию.
По данным полиции Шяуляйского округа, это не единичный такой случай, когда в руки мошенников попадают покупатели на платформе Vinted.
Есть и другие порталы с объявлениями, на которых "работают" мошенники, предлагая товары по привлекательным ценам.
За две последних недели полиция Шяуляйского и Тельшяйского округа получила 6 сообщений о том, что люди не получили купленные по интернету товары и не смогли вернуть деньги.
Одна жительница Йонишкского района не получила 100 рулонов сена и лишилась 180 евро.
Житель Шяуляй хотел по интернету купить детали для автомобиля и лишился 4000 евро, а жительница Тельшяй лишилась 500 евро, которые перевела в качестве залога за квартиру (после получения денег "продавец" стал недоступен).
Полиция рекомендует при покупке в интернете у частных лиц не забывать, что за продавцов себя могут выдавать и мошенники, которые хотят выманить деньги.