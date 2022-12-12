Полиция предупреждает о закрытии одной из улиц Вильнюса из-за сложных условий

Полиция просит воителей выбирать другой маршрут.
Из-за снега условия сложные на всей территории Литвы, особенно в западных районах и Шяуляйском округе, где поверхности основных дорог скользкие, с колеями из подтаявшего снега, глубиной 15 см.
На районных дорогах с менее интенсивным движением остаются колеи глубиной 20 см, дороги покрыты накатанным снегом.
АО Kelių priežiūra чистит и посыпает дороги, однако из-за осадков на поверхности дорог вскоре снова образуется слой снега. Водителей просят выбирать безопасную скорость.
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