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Полиция сообщает, что из-за плохих погодных условий и заторов с участием грузовиков закрывают движение на ул. Киртиму между улицей Лентварё и населенным пунктом Вайдотай.
Полиция предупреждает о закрытии одной из улиц Вильнюса из-за сложных условий
© DELFI / Valdas Kopūstas

Полиция просит воителей выбирать другой маршрут.

Из-за снега условия сложные на всей территории Литвы, особенно в западных районах и Шяуляйском округе, где поверхности основных дорог скользкие, с колеями из подтаявшего снега, глубиной 15 см.

На районных дорогах с менее интенсивным движением остаются колеи глубиной 20 см, дороги покрыты накатанным снегом.

АО Kelių priežiūra чистит и посыпает дороги, однако из-за осадков на поверхности дорог вскоре снова образуется слой снега. Водителей просят выбирать безопасную скорость.

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