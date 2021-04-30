aA
Представитель Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис надеется, что приближающийся День матери жители отметят скромно и будут соблюдать все правила. Однако он сказал, что в выходные будет дежурить большое число полицейских.
Полиция предупреждает: на День матери будет дежурить больше полицейских
© DELFI / Ainis Gurevičius

"Полицейских будет больше, чем в обычные рабочие дни, но по сути их всегда в выходные бывает больше. Основные акценты по-прежнему - контроль в местах скопления людей, возможные вечеринки", – сказал Матонис.

Он выразил надежду на то, что в День матери жители будут соблюдать установленные ограничения.

"Мы надеемся, что День матери - не такой день, когда собирается вся родня и что-то отмечает. Возможно, больших сборищ не будет. Общаться можно, главном, чтобы люди соблюдали требования и как можно скромнее отметили этот день", – сказал Матонис.

Статьи по теме:
Премьер Литвы сомневается в необходимости свободного передвижения граждан в Балтии  (26)
Премьер-министр Литвы: вакцины станет больше, можно будет снизить возрастную планку  (61)

Он информировал, за четыре дня этой недели зафиксировано 246 нарушений карантина.

По его словам, самое распространенное нарушение - контакт между членами разных семей.

Однако представитель полиции отметил, что в последнее время количество нарушений уменьшилось.

Напомним, что премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщала, что в ближайшие выходные, когда в Литве отмечают День матери, особых ограничений вводить не будут. Однако она отметила, что жители должны вести себя ответственно и прилагать максимум усилий, чтобы уберечь от коронавируса пожилых родственников.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Премьер-министр Литвы: другие решения будут приняты в понедельник (10)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...

Премьер обсудила с еврокомиссаром возможности Литвы по увеличению производства вакцин (22)

В среду премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните...

Новые карантинные послабления в Литве: изменения для муниципалитетов и родителей учеников (8)

Правительство Литвы в среду, 28 апреля, решило вернуть...

TOP новостей

Инфектолог предупреждает: если ресурсы районных больниц будут исчерпаны, придется вводить ужесточения (1)

На этой неделе в один из дней фиксировали давно...

Diena Šalčininkuose Josifas Rybakas

Проблемы в Шальчининкском районе: пенсионеры согласны прививаться, но их отговаривают дети (45)

Шальчининкайский район - тот район Литвы , жители...

К чему привел интерес литовцев к усадьбам: замечания экспертов (5)

Приближается лето, поэтому у жителей появилось желание...

Mantas Adomėnas Tūkstančiai armėnų išėjo į sostinės gatves reikalauti premjero atsistatydinimo

"Вакцина на карте": вакцинация в почти трехмиллионной Армении, зачем на Южный Кавказ поехала делегация Литвы? (4)

" Вакцина на карте " - серия передач о том, как с пандемией...

Представитель НЦОЗ: по эпидемиологическим показателям Вильнюс находится на уровне начала января (30)

По эпидемиологическим показателям Вильнюс находится...