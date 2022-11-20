Полиция представляет новую меру: за это нарушение могут конфисковать автомобиль

Начальник дорожной полиции Литвы Витаутас Грашис прокомментировал LNK новый порядок.

"Я думаю, что все эти изменения в очередной раз заставят водителей, ведущих себя безответственно, задуматься о риске ответственности за нарушения ПДД, заставят их больше внимания уделять правилам дорожного движения.

У полиции, конечно, нет цели конфисковать как можно больше автомобилей и выписать как можно больше штрафов. Наша цель — сделать дороги максимально безопасными и чтобы эти так называемые "водители" не представляли опасности для окружающих", — сказал начальник Дорожной полиции Литвы В. Грашис.

По его словам, с 1 ноября факт, что человек повторно ездит без прав, может повлечь за собой конфискацию его автомобиля. По словам В. Грашиса, это изменение должно насторожить водителей и побудить не нарушать ПДД.

"Мы считаем, что это побуждает к соблюдению правил дорожного движения. Может быть, будут больше думать о совершенном правонарушении. Речь также идет о неоднократном хулиганском вождении. До 1 ноября действовал штраф, после этого будет возможность конфискации транспортного средства.

Это также вызвано тем, что автомобиль, купленный очень дешево, может быть конфискован, и человек понесет не только денежный штраф, но и материальные убытки от потери транспортного средства", - говорит начальник дорожной полиции Литвы В. Грашис.

Он сказал, что большая ответственность ждет и тех, кто уклоняется от указания того, какое лицо управляло транспортным средством.

"Было выгодно не сообщать, чтобы получить небольшой штраф. Но изменения в законе таковы, что теперь это невыгодно, ждет довольно большой штраф", - сказал LNK В. Грашис.