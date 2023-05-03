Полиция поражена: один радар за неделю зафиксировал 1252 нарушения

За полдня 29 апреля на ул. Т.Нарбуто, А.Гоштауто, Шешуолю, Талино полиция проверила 1702 водителей и выявила 17 нетрезвых, двое из них предоставляли услуги подвоза. 18 водителей пили перед тем как сесть за руль, но концентрация алкоголя в организме не превышала допустимую норму.

Рейд проводили и 1 мая на ул. Гележинё Вилко, Эйшишкском шоссе, проспекте Лайсвес. В этот день попались 9 нетрезвых водителей. Двоим из них грозит уголовная ответственность (было больше 1,5 промилле в организме).

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Кроме того, были остановлены 10 водителей без прав, им грозит административная ответственность.

Всего за длинные выходные полиция выявила 31 нетрезвого водителя (включая велосипедистов и водителей самокатов), 26 водителей без прав, 2 случая хулиганского или опасного вождения, 20 случаев использования телефонов без прибора "свободные руки".

За неделю мобильный пост контроля скорости PolisCan зафиксировал 1252 случая превышения скорости. Рекордсмен рейда отличился на магистрали A1, около Электренай, – он ехал на скорости 190 км/ч там, где максимальная скорость 130 км/ч.