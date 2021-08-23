"Шесть сообщений, информация уточняется. Информация получена из социальных сетей, поступали также сообщения жителей", – сказала представитель Департамента полиции Ревита Янавичюте.

Расследования пока не начаты. Каунасская полиция выясняет обстоятельства продажи "паспортов возможностей" у коктейльного бара.

"Сейчас полиция уточняет обстоятельства, будет принято решение, начать расследование или нет. Будем собирать информацию, выяснять, имела ли место преступная деятельность. Мы призываем жителей сообщать в полицию о подобных преступлениях", – сказала представитель каунасской полиции Одета Вайткявичене.

В пятницу вечером команда портала Kas vyksta Kaune провела эксперимент – пыталась попасть в 5 каунасских баров, где клиентов принимают только с "паспортом возможностей". У членов команды документа с собой не было, но у клуба Bardakas на аллее Лайсвес им предложили выход из ситуации. "Когда мы стояли в очереди, другие ждавшие своей очереди клиенты предложили нам купить документ", – рассказал оператор Kas vyksta Kaune.

По его словам, это предложение заинтриговало, было решено тайно снять процесс. По словам оператора Kas vyksta Kaune, недалеко от бара Bardakas его с коллегой встретили двое мужчин, которые представили свой бизнес-план, подчеркнув, что он - нелегальный, но зато в бар с таким документом попадешь без проблем. По словам "предпринимателей", документ можно подделать за 10 минут, стоить он будет 40 евро.