В пятницу после обеда состоялась пресс-конференция, на которой генкомиссар полиции Ренатас Пожела сказал, что полиция готова к этому мероприятию.

"Главный момент – полиция вместе с социальными партнерами определилась в вопросе завтрашних мероприятий. Будет не только основное мероприятие, но и еще два других. Полиция готовится ко всем трем 3 мероприятиям. Основной момент – полиция готова прийти на помощь людям, которые отправятся на мероприятия", – сказал Пожела, выразив надежду на то, что неприятных инцидентов удастся избежать.

По его словам, будут работать полицейские в форме и без, конная полиция и кинологи с собаками.

Полиция не будет сопровождать колонну машин, многочисленные экипажи полиции будут работать на дорогах.

Генкомиссар сказал, что никакого концерта не может быть - только исполнение песен между выступлениями.

"Если полиция заметит, что этот порядок нарушают, то сможет предпринять некоторые меры – предупредить организаторов и т.д.", – сказал Пожела.

Он напомнил, что поездки надо планировать с запасом времени, поскольку на дороге A1 возможны заторы. На помощь полиции прибудет и вертолет СОГГ.

Пожела напомнил, что действует карантин, поэтому полиция будет следить за соблюдением действующих карантинных ограничений.

Он упомянул, что полиция может просить водителей показать, что у них есть в машинах.

Глава ГКП Вильнюсского округа Саулюс Гагас напомнил, что поток машин в Вильнюсе в субботу будет очень большим. Из тактических соображений их количество дежурных экипажей не будет упоминаться. Уже сейчас понятно, что в мероприятии примет участие больше людей, чем планируется.

Вильнюсский муниципалитет сообщил, что в субботу планируют временные ограничения движения.

с 8 до 22 ч. 15 мая 2021 г. будет запрещено движение автомобилей в парке Вингис со стороны ул. Гележинё Вилко до эстрады;

с 8 до 22 ч. 15 мая 2021 г. на ул. Мишкининку, Эйгулю, Электринес, Гирайтес и Бирутес движение будет односторонним;

с 20 ч. 14 мая по 22 ч. 15 мая 2021 г. на следующих парковках можно оставлять машины только со специальными разрешениями: около парка Вингис, около Вильнюсского похоронного бюро, на ул. Лепкальнё, рядом с парламентом, около арены Avia Solutions Group (ул. Озо, 14) и у Forum palace,на части ул. А.Гоштауто от Жверинского моста до виадука на ул. Гележинё Вилко.

Вниманию пассажиров общественного транспорта – 15 мая возможны сбои в расписании городского транспорта. Особенно это касается автобусов и троллейбусов, которые курсируют около парка Вингис по проспекту Саванорю – 4, 6, 12, 16, 18 троллейбусов и 2G, 21, 22, 23, 29, 54, 56, 200 автобусов.