Полиция поделилась шокирующим видео: точно ли ребенка везут по правилам?

 
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В Вильнюсе полиция сняла на видео шокирующую картину.

"Согласитесь, что сделанное сегодня полицейским на ул. Гележинё Вилко видео, потрясло многих участников движения", – пишет полиция.

Сообщается, что из-за безответственности родителей в случае несчастья или резкого торможения ребенок может выпасть из машины и получить серьезные травмы.

Поэтому полиция еще раз напоминает, что дети ростом ниже 135 см должны пристегиваться специальными ремнями или системами, подходящими по их росту и массе.

Полиция призывает водителей к ответственности.

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