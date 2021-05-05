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Читатели Delfi заметили на дорогах Литвы необычную картину: водители обратили внимание на полицейских с фотоаппаратами.
Полиция по всей Литве проводит необычную акцию: для контроля будет использовать фотоаппараты
© DELFI

"Новая тактика? Полиция фотографирует проезжающих мимо. Может, смотрит, кто не пристегнут? Или говорят по телефону? Интересно!" – писал водитель.

Полицейских с фотоаппаратами заметили по всей Литве.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал Delfi, что фотоаппараты в руках полиции - не новость, их используют уже давно.

По его словам, обычно с помощью фотоаппарата фиксируют такие нарушения, как использование телефона за рулем или неиспользование ремней безопасности.

"На этой неделе в стране проходит превентивная акция, во время которой проверяют, пристегиваются ли водители", – сказал Матонис.

Delfi напоминает, что за непристегивание грозит штраф 30-50 евро. Кроме того, такой же штраф грозит и пассажарам.

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