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10 августа около здания парламента Литвы прошла акция протеста, после которой начались беспорядки. После этих событий в социальных сетях настроенные против вакцинации люди, делились сообщениями о якобы незаконных действиях полиции. В ответ полицейские поделились в социальной сети следующим сообщением.
Полиция ответила распространителям фейков: если потребуется, будем использовать газ с вакциной
© DELFI / Orestas Gurevičius

"Создателям и последователям теорий заговора, а также всем, кто в них верит: если 10 августа полиция использовала газ с вирусом, то информируем, что в следующий раз (если потребуется) будем использовать газ с вакциной".

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Delfi напоминает, что расследование в связи с организацией беспорядков у парламента начали 10 августа 2021 года. Напомним, что во время беспорядков пострадали 18 стражей порядка. Были задержаны 26 человек, их подозревают в организации беспорядков, а одного из них вдобавок - в хранении наркотических или психотропных веществ.

Начато также расследование по 167 ст. УК ЛР (незаконный сбор информации о жизни частного лица). Это расследование было начато после того как в социальных сетях просили за вознаграждение указать личности полицейских и сотрудников СОБ, участвовавших в подавлении беспорядков.

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