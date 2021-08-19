Полиция ответила распространителям фейков: если потребуется, будем использовать газ с вакциной

"Создателям и последователям теорий заговора, а также всем, кто в них верит: если 10 августа полиция использовала газ с вирусом, то информируем, что в следующий раз (если потребуется) будем использовать газ с вакциной".
Delfi напоминает, что расследование в связи с организацией беспорядков у парламента начали 10 августа 2021 года. Напомним, что во время беспорядков пострадали 18 стражей порядка. Были задержаны 26 человек, их подозревают в организации беспорядков, а одного из них вдобавок - в хранении наркотических или психотропных веществ.
Начато также расследование по 167 ст. УК ЛР (незаконный сбор информации о жизни частного лица). Это расследование было начато после того как в социальных сетях просили за вознаграждение указать личности полицейских и сотрудников СОБ, участвовавших в подавлении беспорядков.
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