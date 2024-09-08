Полиция остановила автомобиль актера Рамунаса Циценаса, водитель был пьян

В 2011 году на оживленной улице столицы нетрезвый (2,06 промилле) Циценас не справился с управлением и совершил ДТП. Он был лишен прав на 4 года и получил штраф в размере 4500 евро. Этот ДТП актер совершил в ночь на 15 сентября, в 00.30 ч., на перекрестке ул. Жвалгу и Калварию. На автомобиле Audi TT он заехал на островок безопасности и снес светофор. Актер не пострадал, но автомобиль был серьезно поврежден. Вечером 14 сентября в заднюю часть Audi TT Циценаса врезался другой автомобиль. Этот инцидент был решен без вмешательства полиции, водители заполнили декларацию.