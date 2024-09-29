2024.09.29 16:32

Полиция опросила гражданина Латвии, управлявшего врезавшимся в толпу зрителей автомобилем

 
ELTA
ru.DELFI.lt

Полиция опросила 37-летнего гражданина Латвии, который в пятницу вечером на гоночном автомобиле врезался в толпу зрителей, сообщает портал Lrytas.

По сведениям портала, подозрения пока не предъявлены.

Напомним, что в пятницу поздно вечером в Утене во время ралли произошла трагедия. Гоночный автомобиль, которым управлял гражданин Латвии, съехал с дороги и врезался в толпу зрителей. Во время ДТП пострадали 14 человек, пострадал 21-летний молодой человек.

Представитель полиции Главного комиссариата Утенского округа Асты Шуминене, 7 пострадавших находятся в больницах, их жизням опасность не угрожает.

„В ДТП пострадали 10 мужчин, 3 женщины и один несовершеннолетний“, – сказала Шуминене.

Организаторы ралли говорят, что причина трагедии, вероятно, - ошибка экипажа гоночного автомобиля.

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