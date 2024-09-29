Полиция опросила гражданина Латвии, управлявшего врезавшимся в толпу зрителей автомобилем

Напомним, что в пятницу поздно вечером в Утене во время ралли произошла трагедия. Гоночный автомобиль, которым управлял гражданин Латвии, съехал с дороги и врезался в толпу зрителей. Во время ДТП пострадали 14 человек, пострадал 21-летний молодой человек.