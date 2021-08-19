Полиция охраняет министра здравоохранения Литвы

"Мне неудобно, ведь отрывают от работы полицейских, в ряде городов были странные сигналы, поэтому полиция реагирует. Это нехорошо, мне не нравится агрессия и зло... Форму дискуссии понимают как-то странно, терроризируют членов семьи, домочадцев, детей... Такая культура дискуссии кажется мне странной", – сказал в интервью Žinių radijаs Дулькис.

"Когда мне говорят, выйдите поговорить. Знаете, когда приходят люди чуть ли не с лезвиями бритвы в руках, бросаются палками, кирпичами... Это интересная дискуссия", – прибавил он.

Он передал привет и тем политикам, которые подстрекают общество и сеют недоверие к вакцине от COVID-19.

"Этим политикам, видимо, надо, этим заниматься не у парламента, а около отделений, где лежат больные COVID-19, в реанимациях, где люди лежат. Когда ты с кем-то дискутируешь, а там за стеклянной перегородкой лежит подключенный к аппаратам человек, слышатся другие аргументы, появляется другое настроение", - сказал министр.

Дулькис уже в течение некоторого времени ездит по муниципалитетам страны. В четверг он посетит центры вакцинации в Ретавасе и Кельме.