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Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис упомянул, что в последнее время слышатся угрозы в его адрес и в адрес его домочадцев. В Литве ухудшается эпидемиологическая ситуация. Министр сказал, что во время визитов в разные муниципалитеты его охраняет полиция, поэтому он чувствует себя неловко перед полицейскими.
Полиция охраняет министра здравоохранения Литвы
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Мне неудобно, ведь отрывают от работы полицейских, в ряде городов были странные сигналы, поэтому полиция реагирует. Это нехорошо, мне не нравится агрессия и зло... Форму дискуссии понимают как-то странно, терроризируют членов семьи, домочадцев, детей... Такая культура дискуссии кажется мне странной", – сказал в интервью Žinių radijаs Дулькис.

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"Когда мне говорят, выйдите поговорить. Знаете, когда приходят люди чуть ли не с лезвиями бритвы в руках, бросаются палками, кирпичами... Это интересная дискуссия", – прибавил он.

Он передал привет и тем политикам, которые подстрекают общество и сеют недоверие к вакцине от COVID-19.

"Этим политикам, видимо, надо, этим заниматься не у парламента, а около отделений, где лежат больные COVID-19, в реанимациях, где люди лежат. Когда ты с кем-то дискутируешь, а там за стеклянной перегородкой лежит подключенный к аппаратам человек, слышатся другие аргументы, появляется другое настроение", - сказал министр.

Дулькис уже в течение некоторого времени ездит по муниципалитетам страны. В четверг он посетит центры вакцинации в Ретавасе и Кельме.

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