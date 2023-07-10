10 июля 2023 г. 15:20

Полиция о возможных протестах: все несанкционированные собрания будут запрещены

 
ELTA
Виктория Смирновайте
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

На этой неделе в Вильнюсе пройдет саммит НАТО, поэтому во всем городе будет действовать усиленный контроль за безопасностью. Представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас отмечает, что муниципалитет получал несколько заявлений с просьбой разрешить проведение протестов 11-12 июля, но разрешение на них не было выдано.

По словам Грубинскаса, связывались с организаторами акций, беседовали с ними, объяснили порядок, и эти люди от идеи протеста в эти дни отказались.

"Мы рады сознательности людей, что они понимают требования безопасности, которые будут действовать в эти дни", – сказал он.

По данным пресс-секретаря Департамента полиции Рамунаса Матониса, у полиции нет данных о запланированных на эти дни несанкционированных протестах.

Однако, по его словам, если будут попытки провести несанкционированные акции, их пресекут в корне.

"Если потребуется, всегда смогут привлечь сотрудников. Мы специально ничего не планируем, не будет каких-то дежурств. Те же полицейские будут обеспечивать функции безопасности. Есть сотрудники мобильной роты, им в случае необходимости предоставят оснащение для разгона протестующих. Мы надеемся, что никаких беспорядков не будет и нет никакой информации о том, что они могут возникнуть", – сказал Матонис.

Он подчеркнул, что если заметят несанкционированный сбор, то людям сначала объяснят - протестовать в этот день нельзя.

"Мы всегда сначала стараемся объяснить людям. Все зависит и от протеста – как люди себя ведут, как протестуют. Если они настроены доброжелательно, все спокойно и заканчивается. Если по-хорошему договориться не получается, применяют более жесткие меры", – сказал Матонис.

Всего во время саммита в Вильнюсе будут дежурить 1500 полицейских. В столицу Литвы прибудет также полиция из Латвии и Польши.

В общей сложности безопасность во время саммита НАТО будут обеспечивать 12 000 сотрудников разных служб, включая армию.

Напомним, что саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11 -12 июля.

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