Полиция о возможных протестах: все несанкционированные собрания будут запрещены

По словам Грубинскаса, связывались с организаторами акций, беседовали с ними, объяснили порядок, и эти люди от идеи протеста в эти дни отказались.

"Мы рады сознательности людей, что они понимают требования безопасности, которые будут действовать в эти дни", – сказал он.

По данным пресс-секретаря Департамента полиции Рамунаса Матониса, у полиции нет данных о запланированных на эти дни несанкционированных протестах.

Однако, по его словам, если будут попытки провести несанкционированные акции, их пресекут в корне.

"Если потребуется, всегда смогут привлечь сотрудников. Мы специально ничего не планируем, не будет каких-то дежурств. Те же полицейские будут обеспечивать функции безопасности. Есть сотрудники мобильной роты, им в случае необходимости предоставят оснащение для разгона протестующих. Мы надеемся, что никаких беспорядков не будет и нет никакой информации о том, что они могут возникнуть", – сказал Матонис.