Полиция о слухах, связанных с пожаром: полиция приезжала в дом по иной причине

Delfi напоминает, что взрыв и пожар в доме произошли в минувший вторник. По данным Департамента пожарной безопасности и спасения, огонь охватил четыре квартиры на 4 и 5 этажах. Во время пожара были повреждены конструкции многоквартирного дома, провалились перекрытия между этажами. Полиция начала расследование.

После этого пожара в социальных сетях стали появляться рассказы о том, что в день трагедии в квартиру к погибшему мужчине приезжала полиция (взрыв произошел в его квартире). Полицию вызывали, поскольку люди почувствовали запах газа.

Однако полиция сообщила, что приезжала в дом по иным причинам.

Пресс-секретарь Вильнюсской полиции сказала Delfi, что полиция к мужчине приезжала в связи с другим расследованием.

По данным полиции, 28 сентября 2023 года было получено заявление о том, что он мог быть виновен в мошенничестве.

По предварительным данным, полицейских в квартиру 2 января никто не впустил, никаких странных звуков и запахов полицейские не слышали.