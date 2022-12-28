Полиция о рождественских выходных: в ход шли топоры, ножи, вилки и даже кипяток

"Наверное, уже стало традицией, что такие праздники бывают непростыми, несчастных случаев бывает больше обычного. Не было исключением и минувшее Рождество. Сводка криминальных происшествий в два раза длиннее обычной. Работы у полицейских было немало", – сказал Матонис.

"Было немало инцидентов, во время которых пострадали люди, их пришлось везти в больницу", – продолжил он.

Матонис в интервью LNK сказал, что большая часть инцидентов связана с чрезмерным употреблением алкоголя.

Он рассказал и о насилии в праздничные дни.

"Чрезмерное употребление алкоголя. И мы видим, что чем больше праздников, выходных, тем больше таких происшествий, связанных с алкоголем. Алкоголь спровоцировал и насилие.

Может, удивляет то, что люди страдают не от рук чужих, а от своих близких: супругов, соседей, братьев, сестер. Все вместе празднуют Рождество, пьют, ругаются. А во время скандала хватаются за топоры, ножи, вилки. Был случай, когда муж облил жену кипятком. Думаю, это те случаи, когда алкоголь вызывает помутнение рассудка, тогда люди делают такое, что в здравом уме никто не подумает сделать", – сказал представитель полиции.

По его словам, похожая ситуация бывает и в те выходные, перед которыми люди получают социальные пособия.

"Они получают пособия, тогда дома бывает большой праздник. Тогда фиксируем больше сообщений о насилии", – сказал Матонис.

По его словам, в праздники полиция проводила рейды.

"Задержали немало пьяных водителей. Десятки. Будем надеяться, что это помогло избежать несчастий. Но были и ДТП с участием нетрезвых водителей", – сказал он LNK.

В праздничные выходные никто не погиб на дорогах.

"За исключением печального происшествия уже во вторник утром - тягач нанес травмы велосипедисту. Но других ДТП с летальным исходом не было", – подчеркнул Матонис.