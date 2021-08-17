"Полиция, как и другие участники движения, стояли в заторе. Затор образовался из-за дорожных работ. Полицейские заметили, что сзади по обочине едет Lexus, который объехал стоявшие в заторе автомобили по обочине", – сказал LNK ВРИО главы Каунасского управления дорожной полиции Гедиминас Каласунас.

Клайпедчане подыскивают эпитет для таких ездоков. "Объезд справа вообще запрещен, а маневр слева называется обгоном", – сказал один мужчина и назвал действие Гражулиса хулиганским вождением.

Полиция остановила Lexus.

Депутат заявил, что нарушил правила, поскольку у него не было иного выхода.

"Ничего страшного не произошло. Мне захотелось в туалет. Я не мог... Затор около 40 минут, через 30 минут мне некуда было деваться. Я перестроился в первую полосу, смотрю забот от животных/ Если встану, а там и присяду – меня снимут и выложат в фейсбук. Господи, думаю, может, найду какую дырку, ворота. А тут полиция остановила. А чем все закончилось, не буду рассказывать", – сказал LNK Гражулис.

Однако, по словам полицейских, тут никаких исключений быть не может.

"Это явная демонстрация неуважения к другим участникам движения, которые стоят в заторе. Объезд справа - неуважение к другим водителям. Полиция строго наказывает за такое нарушение", – paпояснил Каласунас.

За хулиганское вождение Гражулис на год будет лишен прав и должен заплатить штраф в размере 225 евро (половина допустимого штрафа). Штраф надо заплатить в течение 15 дней.

С того дня, как он заплатит штраф, он уже не сможет управлять автомобилем.

Гражулис намерен обжаловать это решение в суде, а ездить за рулем собирается до последнего.

Несколько лет назад Гражулис предлагал изменить ПДД и не наказывать лишением прав за заезд на сплошную линию. Он предложил эту поправку вскоре после того как его дочь во время обгона выехала за сплошную линию. Тогда Служба спецрасследований указала, что предложивший эту поправку Гражулис действует в личных интересах и интересах своих близких.