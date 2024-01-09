Полиция не будет расследовать инцидент со стрельбой из страйкбольного оружия по подростку

 
DELFI; ELTA
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ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila
Полиция не будет расследовать инцидент, который произошел перед Сочельником в 2023 году между учениками школы Науямесчё, когда подростки стреляли в своего сверстника из страйкбольного оружия.

По данным представителя Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлии Самороковской, расследования не будет.

Однако, по ее словам, сейчас решается вопрос ответственности родителей подростков, которые стреляли в своего сверстника.

"Было принято решение не начинать расследование, поскольку речь идет о детях, которым нет 16 лет. Решается вопрос привлечения к административной ответственности родителей за неприсмотр за детьми", – сказала Самороковская.

Напомним, что инцидент произошел в конце декабря 2023 года в Вильнюсе. Двое учеников школы Науямесчё обстреляли своего сверстника из страйкбольного оружия.

Мать пострадавшего – журналистка Ира Новик, которая с сыном год назад приехал в Литву из России – описала историю в социальной сети Facebook и обратилась в полицию.

По словам женщины, в ее сына под гимн ЧВК "Вагнер" стреляли из страйкбольного автомата AK-74M. По словам женщины, сверстники стреляли в ее сына потому что перед этим во время беседы в пиццерии он сказал, что выступает против войны в Украине.

Директор школы Дануте Мишрене на прошлой неделе уверяла, что родители мальчиков, которые стреляли по своему сверстнику, в тот же вечер связались с Новик и принесли извинения ей и ее сыну. По ее мнению, в данном случае важно, чтобы этой ситуацией не воспользовались для дискриминации русского нацменьшинства.

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