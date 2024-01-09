Полиция не будет расследовать инцидент со стрельбой из страйкбольного оружия по подростку

По данным представителя Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлии Самороковской, расследования не будет.

Однако, по ее словам, сейчас решается вопрос ответственности родителей подростков, которые стреляли в своего сверстника.

"Было принято решение не начинать расследование, поскольку речь идет о детях, которым нет 16 лет. Решается вопрос привлечения к административной ответственности родителей за неприсмотр за детьми", – сказала Самороковская.

Напомним, что инцидент произошел в конце декабря 2023 года в Вильнюсе. Двое учеников школы Науямесчё обстреляли своего сверстника из страйкбольного оружия.

Мать пострадавшего – журналистка Ира Новик, которая с сыном год назад приехал в Литву из России – описала историю в социальной сети Facebook и обратилась в полицию.