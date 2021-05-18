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Вильнюсская полиция нашла мужчину, который во вторник утром перепачкал краской "радужную" скамейку на Ратушной площади и назначила ему штраф в размере 240 евро.
Laisvės frakcija prie vaivorykštės suoliuko Rotušės aikštėje
Laisvės frakcija prie vaivorykštės suoliuko Rotušės aikštėje
© Asmeninis archyvas

По словам полиции, видеокамеры в 4.30 ч. зафиксировали, мужчину, который замазал скамейку, подаренную Вильнюсу фракцией Партии свободы, зеленой краской.

Вскоре полиция выявила и задержала подозреваемого, был составлен протокол об административном правонарушении, мужчине назначен штраф в размере 240 евро.

По словам полиции, мужчина 1968 г.р. без особого места жительства признал свою вину и сказал, что "ничего плохого не хотел", просто он перепачкал краской одежду, когда достал из контейнера пластиковую бутылку, рассердился и измазал скамейку.

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