По словам полиции, видеокамеры в 4.30 ч. зафиксировали, мужчину, который замазал скамейку, подаренную Вильнюсу фракцией Партии свободы, зеленой краской.
Вскоре полиция выявила и задержала подозреваемого, был составлен протокол об административном правонарушении, мужчине назначен штраф в размере 240 евро.
По словам полиции, мужчина 1968 г.р. без особого места жительства признал свою вину и сказал, что "ничего плохого не хотел", просто он перепачкал краской одежду, когда достал из контейнера пластиковую бутылку, рассердился и измазал скамейку.
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