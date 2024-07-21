Полиция нашла золотую жилу: установила мобильный радар у знака, которого не видно

Андрюс рассказал Delfi, что был очень удивлен, когда получил уведомление о том, что он превысил скорость в населенном пункте Бальцеришкес, он ехал там на скорости 83 км/ч и получил штраф 140 евро.
Однако водитель не мог вспомнить такой населенный пункт.
„Я поехал туда, потому что понял, что со знаком что-то не так, если я его не заметил. Оказывается, знак маленький“, – сказал собеседник.
По закону буквы должны быть высотой минимум 15 см, а на этом знаке они были 10 см.
Кроме того, знак был скрыт за ветками, летом, когда листья зеленые, увидеть его очень сложно. Мало того, за знаком нет никакого населенного пункта.
„Там поля и леса“, – заметил Андрюс.
Он пытался говорить об этом с полицией, но тщетно, ему назначили штраф в размере 140 евро. Андрюс обратился в суд.
15 мая Участковый суд Вильнюсского региона объявил, что Андрюс закон не нарушил.
По данным суда, водитель не мог видеть знак по объективным причинам. Кроме того, по закону такие знаки ставят там, где есть реальный населенный пункт с постройками, в данном случае никаких зданий не было.
Полиция обжаловала это постановление.
Однако судья Вильнюсского окружного суда Паулюс Вершякис оставил в силе постановление суда низшей инстанции. Суд подтвердил, что этот знак маленький и в таком месте, что заметить его сложно.
Паулюс подозревает, что не он один был наказан в этом месте за превышение скорости, поскольку из-за ремонта железной дороги в Вевисе была закрыта одна дорога, поэтому водители сворачивали на „Бальцеришкес.