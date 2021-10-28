Полиция нашла водителя Audi, который едва не лишил жизни двоих человек

Порядок движения на этом мосту подкорректирован. Сейчас первая полоса отдана общественному транспорту, вторая – остальным участникам движения. Поэтому водители перестраиваются во вторую полосу, оставляя первую свободной. Похоже, этим решил воспользоваться водитель Audi A3, чтобы объехать других участников движения. И не только объехать. Он следовал на красный свет.
Стоявший рядом автомобиль с видеорегистратором зафиксировал, что в это время горел красный свет для машин и зеленый для пешеходов. Пешеходы спокойно вышли на проезжую часть.
Ехавший по первой полосе на большой скорости Audi A3 не стал тормозить: смело выехал на перекресток на красный свет.
Двое пешеходов с собаками едва успели отскочить в сторону.
Несмотря на то, что на видео номера нарушителя не было видно, полиция заинтересовалась ситуацией, объявила в розыск водителя и очевидцев.
Вскоре полиция сообщила, что водителя нашли. Автомобилем Audi управлял 18-летний водитель. За нарушение его ждет наказание: штраф 170-230 евро и лишение прав на 3-6 месяцев.
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