Полиция нашла водителя Audi, который едва не лишил жизни двоих человек

Порядок движения на этом мосту подкорректирован. Сейчас первая полоса отдана общественному транспорту, вторая – остальным участникам движения. Поэтому водители перестраиваются во вторую полосу, оставляя первую свободной. Похоже, этим решил воспользоваться водитель Audi A3, чтобы объехать других участников движения. И не только объехать. Он следовал на красный свет.

Стоявший рядом автомобиль с видеорегистратором зафиксировал, что в это время горел красный свет для машин и зеленый для пешеходов. Пешеходы спокойно вышли на проезжую часть.

Ехавший по первой полосе на большой скорости Audi A3 не стал тормозить: смело выехал на перекресток на красный свет.

Двое пешеходов с собаками едва успели отскочить в сторону.

Несмотря на то, что на видео номера нарушителя не было видно, полиция заинтересовалась ситуацией, объявила в розыск водителя и очевидцев.

Вскоре полиция сообщила, что водителя нашли. Автомобилем Audi управлял 18-летний водитель. За нарушение его ждет наказание: штраф 170-230 евро и лишение прав на 3-6 месяцев.