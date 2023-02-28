Полиция нашла подозреваемого в конфликте из-за гвоздик у танка

Полиция сообщает, что 26 февраля утром поступило сообщение, что в 10 ч. в Вильнюсе, на Кафедральной площади возник конфликт из-за цветов возложенных на подбитый российский танк. Мужчина (1976 г.р.), возложивший цветы, ударил кулаком в лицо другого мужчину (1972 г.р.), который убрал цветы и стал их топтать.

Пострадавший упал на землю. Ему была нанесена физическая боль. Подозреваемый до приезда полиции скрылся. Полиция нашла его и вручила повестку.

Полиция сообщает, что переквалифицирует дело в нарушение общественного порядка. Подозреваемому грозят общественные работы или штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 2 лет.