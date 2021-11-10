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После вступления в силу чрезвычайного положения (ЧП) на границе с Беларусью литовская полиция в среду направляет туда дополнительные силы в помощь пограничникам, однако точная численность сотрудников полиции не раскрывается.
Полиция направляет дополнительные силы на границу Литвы с Беларусью
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Они приходят на помощь пограничникам, охраняющим границу, и еще один момент – с целью проведения в жизнь мер, предусмотренных законом о ЧП", – сказал BNS в среду генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела.

По его словам, прислать дополнительные силы полиции попросило пограничное ведомство.

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"Пусть это будет служебной тайной, но с учетом конкретной просьбы пограничников именно для этого региона, потому что именно такое число сотрудников и столько экипажей мы сформировали и уже отправили", – сказал глава литовской полиции.

В среду на границе с Беларусью из-за опасений нового наплыва мигрантов из соседней страны вступило в силу ЧП. Оно также введено и в местах расселения мигрантов в Кибартай, Мядининкай, Пабраде, Рукле и Вильнюсе.

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